Des produits frais et locaux distribués à la descente du train à Schaerbeek

À travers cette action, l’objectif de la SNCB est clair : faciliter le quotidien des voyageurs et des riverains, encourager un mode de consommation responsable et soutenir l’économie locale. Un peu partout en en Belgique, dix points de collecte ont placé à la sortie du train : Braine-le-Comte, Jurbise, La Louvière-Sud, Leuze, Luttre, Mol, Saint-Ghislain, Sint-Niklaas, Waremme. Bruxelles compte également son point de collecte, à Schaerbeek exactement.

Consommer local

L’appel à candidats était ouvert à tous les producteurs locaux et associations de producteurs, et donc aussi à de plus petits acteurs dans ce type de services. Les projets retenus proposent une base de fruits et légumes et une vente en direct au client ou avec maximum un intermédiaire.