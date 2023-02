«Animal Control»: que vaut cette nouvelle sitcom avec des bêtes à poils et à plumes et des «sauveurs» à la vie compliquée? Joel McHale retrouve un premier rôle dans cette nouveauté distrayante dont le contexte rappelle « The Office », « Superstore » ou le récent « Abbott Elementary ». Fox

Par Jean-Philippe Darquenne

Ce jeudi 16 février à 21h, la chaîne Fox a lancé une nouvelle sitcom, « Animal Control », créée par Rob Greenberg et Bob Fisher, lequel s’est déjà rendu responsable de la série « The Moodys » et du film « Serial Noceurs », dont on attend… la suite. Ces deux fictions sont très connotées américaines, et c’est aussi le cas de cet « Animal Control », deux mots qui désignent quelque chose de bien précis aux États-Unis, mais pas en Belgique. Il s’agit d’un service d’intervention dans des situations où des animaux, sauvages ou domestiques, sont impliqués. de videos Lire aussi L’expérience Friends débarque à Bruxelles: voici où et quand (photos) L’« Animal Control » dont on va suivre les « missions » se trouve à Seattle et est composé d’un groupe d’agents qui sont donc confrontés au quotidien à des cas à poils et à plumes. Quelques autruches défilent dans le premier épisode, qui commence avec la frayeur et le feu que déclenche un petit monstre velu et non-identifié dans la maison d’un couple sur le point de fêter son anniversaire de mariage. Mais la bébête, proche du vampire, s’en sort ! Et puis, il y a ce toutou dont le maître est mort depuis trois jours et qui reste fidèlement à ses côtés. Mais rassurez-vous : il va trouver un nouveau foyer. On précisera toutefois qu’il est autant question du zoo qui constitue le bureau de ces agents que les opérations de ces derniers « sur le terrain ».

Lire aussi «Hello Tomorrow!»: que vaut cette série rétro-futuriste d’Apple TV+, sur la possibilité d’avoir une vie de rêve sur Mars? Mais présentons l’équipe. Il y a d’abord Frank, incarné par la tête d’affiche Joel McHale (« Community », « The Great Indoors »), un ancien flic plutôt cynique qui a été viré après être tombé sur des faits de corruption et se considère comme un loup solitaire. On l’a flanqué avec Fred (Michael Rowland), un bleu qui n’a pas inventé l’eau chaude mais compte bien ne pas décevoir son coéquipier. À leurs côtés, l’excentrique Australienne Victoria (Grace Palmer), Amit (Ravi Patel), qui chante à son fils au téléphone pendant le boulot (et hérite du chien évoqué quelques lignes plus haut), la boss Emily, campée par Vella Lovell (« Crazy Ex-Girlfriend »), que Frank peut facilement manipuler, la préposée Dolores (Kelli Ogmundson) et la vétérinaire Summers (Alvina August), que tous les agents mâles veulent assister dans ces tâches « parce qu’elle est trop sexy ». Mais un seul semble l’intéresser, et il s’agit de Fred le débutant.

Lire aussi «Abbott Elementary»: c’est quoi cette série qui écrase les plus gros succès streaming de l’année aux Golden Globes? Vous l’avez compris : c’est ce groupe (on n’a pas écrit « meute ») de personnalités diverses auquel on va se frotter, et voir ces mêmes personnalités se friter sur leur lieu de travail. Un terrain déjà exploité par d’autres sitcoms comme « The Office » bien sûr, mais aussi « Superstore » ou le récent « Abbott Elementary », qui a une école primaire pour décor.