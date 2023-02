Un ancien joueur du Paris Saint-Germain tacle Kylian Mbappé après ses propos polémiques: «Il aurait pu s’abstenir»

A l’issue de la rencontre contre le Bayern Munich, Kylian Mbappé a exhorté ses coéquipiers à délivrer une toute autre prestation lors du match de retour. Expliquant : « Il faut surtout que tous nos joueurs soient en bonne santé. Que chacun mange bien, dorme bien », ajoutait l’attaquant français à Canal+ et RMC Sport.

Et d’ajouter : « J’aurais pu éventuellement le comprendre s’il avait joué à Arsenal et qu’il avait voulu faire passer un message à des jeunes qui ne sont pas sérieux. Mais là c’est à Ramos, Neymar, Messi, Marquinhos, Hakimi qu’il va dire : 'Les gars faut que vous mangiez un peu mieux et que vous dormiez bien pour être reposés pour le prochain match.' Franchement, ils n’ont pas besoin qu’un mec de 24 ans leur donne des leçons alors qu’ils ont tout gagné avant. Même si c’est Mbappé. Je ne comprends pas. Il aurait pu s’abstenir. »