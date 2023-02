«La série montre mes propres peurs et anxiété»: Patrick Stewart nous parle de la troisième et dernière saison de «Star Trek: Picard», disponible dès ce 17 février sur Prime Video

Que les fans de l’univers « Star Trek » se rassurent : nous n’allons pas révéler ce qu’il advient, dans la saison 3 de « Star Trek : Picard », de la relation de celui-ci (Patrick Stewart) et du Dr Beverly Cusher (Gates McFadden), leur famille et la véritable nature de ces « méchants » que sont les Korrigans, aussi appelés Métamorphes ou Fondateurs (Changelings en version originale), extraterrestres originaires de la planète Omaria et « patrons » du Dominion.

Avant de livrer ses propos, nous tenons à rappeler à ceux et ceux qui ne sont pas d’irréductibles trekkies, que le personnage de Picard a été introduit dans « The Next Generation » (TNG), deuxième série en live action de l’univers « Star Trek », après le feuilleton original de 1966, avec William Shatner en Capitaine Kirk et Leonard Nimoy en Dr Spock. Lancé en septembre 1987, « The Next Generation » se passe à la fin du 24e siècle dans le vaisseau USS Enterprise, propriété de Starfleet, organisation qui dépend de la Fédération des planètes unies, dont la Terre fait partie. À bord de l’engin, on découvrait de nouveaux personnages, à commencer par l’amiral Jean-Luc Picard, mais aussi le Commandant William T. Riker (Jonathan Frakes), le Lieutenant/Commandant Geordi La Forge (LeVar Burton), le Lieutenant Tasha Yar (Denise Crosby), le Lieutenant klingon Worf (Michael Dorn), la Doctoresse Beverly Crusher (Gates McFadden), son fils Wes (Wil Wheaton), qui se découvre doté de super-pouvoirs et, plus anecdotiquement, Guinan, la barmaid de l’Enterprise, jouée par Whoopi Goldberg.

Le 23 mai 1994, la série s’arrêtait après sept saisons ayant remporté un franc succès, et tous ses protagonistes se sont retrouvés à l’affiche des films « Star Trek Generations » (1994), « Star Trek : First Contact » (1996), « Star Trek : Insurrection » (1998) et « Star Trek : Nemesis » (2002).

L’action de la série « Star Trek : Picard » débute une vingtaine d’années après celle de « Nemesis ». « Mais à la fin de ce film, Picard et ceux qui gravitent autour de lui n’ont pas pu faire leurs adieux correctement », nous a dit Terry Matalas. « Donc nous avons pensé que cette troisième saison serait l’occasion parfaite de bien conclure leur histoire. Et d’abord celle de Picard, qui est très personnelle et particulière. Nous nous sommes dit que cette fin serait la meilleure qui soit si on revenait un peu dans le passé et qu’on en ramenait des têtes connues de ‘The Next Generation’ Mais pas seulement. Les fans des séries ‘Deep Space Nine’ et Voyager’ risquent aussi de faire des bonds en l’air car nous les réexplorons aussi dans cette saison 3. Avec leurs acteurs. Nous les lions à ‘The Next Generation’. » À ses côtés, la sculpturale Jeri Ryan, apparue au début de la saison 4 de « Voyager » dans le rôle d’Annika Hansen dite Borg ou Seven of Nine, confirme.

Pour sa part, Alex Kurtzman, autre co-créateur et producteur exécutif de « Picard » insiste sur une chose : « En démarrant cette série, Patrick et nous étions bien d’accord : on pouvait raconter une histoire complète en trois saisons. Cela dit, si cette ultime saison, dont nous sommes extrêmement fiers, écrase tout sur son passage, tout est possible. »

Autour de cette fin toute proche (enfin… dans dix épisodes !), Patrick Stewart, pardon, Sir Patrick Stewart, l’œil toujours vif à 82 ans, a répondu à des questions lui étant directement adressées.

Seriez-vous prêt à continuer l’aventure, vous ?

Si on maintient la qualité des saisons 1, 2 et 3, oui ! Absolument. Il y a encore beaucoup de choses qui pourraient être exploitées dans cette histoire. Des portes sont restées ouvertes, et nous ne les avons pas toutes fermées.

Avant de revenir en Picard en 2020, vous aviez insisté sur l’importance de mettre de la distance entre cette nouvelle série et « The Next Generation ». L’avez-vous eue mauvaise de devoir repiocher dans TNG et voir revenir plusieurs de ses personnages ?

Alex Kurtman : Je ne voudrais pas prendre la parole à la place de Patrick, mais en fait, c’était son idée. Il a d’abord refusé, mais quand on s’est rapproché de la saison 3, il a vu qu’il était nécessaire de conclure de cette manière-là. Ça tombait sous le sens pour tout le monde. En même temps, Patrick, tu as toujours été clair sur ce que tu voulais et ne voulais pas.

Patrick Stewart : Oui. Mais à certains moments, je me suis trompé par rapport à ce qui devrait être montré, et ne pas l’être, dans « Picard ». Ce que je ne voulais pas, c’est que cette saison 3 ressemble à une réunion de trois vieilles séries, parce que ça serait synonyme de marche arrière. Ce qui m’a excité dans l’idée de revenir en Picard, c’est que trente-cinq ans se sont écoulés depuis la première fois où j’ai endossé son uniforme. Et en trente-cinq ans, évidemment, le monde a changé. Et nous tous également. Si j’avais été la même personne qu’il y a trente-cinq ans, je n’aurais pas été engagé pour « Picard ». Dès le départ, j’ai veillé à ce que la série porte la trace et l’impact de toutes ces années, montre à quel point quelqu’un peut changer et si ses peurs ont pris de l’ampleur ou se sont réduites. À l’heure qu’il est, vu l’état du monde, mes peurs sont très grandes et je suis rempli d’anxiété. Je voulais que ça soit palpable dans la série, et ça l’est. De manière brillante.

Entre « The Next Generation » et « Picard », l’évolution de ce dernier saute aux yeux. Comment avez-vous changé et donné de la maturité à ce personnage que vous avez interprété toutes ces années ?

Les acteurs ont des vies inhabituelles. Parfois j’ai l’impression que ce qu’on fait, c’est jouer dans une chambre comme des gosses de cinq ans. Et parfois, on est un peu plus sérieux et on agit en adultes. Mais ce que nous faisons essentiellement, nous acteurs, c’est nous étudier, nous. Nous explorer de l’intérieur. On se pose des questions non seulement sur notre personnage, mais sur ce qu’il y a dans notre cœur. Et avec le temps, des changements apparaissent. Et je pense que c’est une bonne chose. Devant l’efficacité de la première saison de « Picard », j’ai modifié mon avis sur la manière d’abord la deuxième et la troisième. Si j’ai réagi de la sorte, c’est grâce à ma maturité, mon expérience, ma capacité d’adaptation. Et c’est important car que le monde extérieur n’arrête pas de bouger, tantôt en bien, tantôt en moins bien. Cette réalité fait partie des éléments essentiels que Gene Roddenberry – paix à son âme – a mis dans « Star Trek » en créant la série originale il y a 57 ans. Des fondements qui sont toujours là, auxquels nous croyons, que nous respectons et ne lâchons pas. Ils doivent survivre, le monde en a besoin.

Avec quel Picard seriez-vous plus facilement l’ami : l’ancien ou le nouveau ?

Avec celui qui joue au squash dans un hologramme. Je pense à me remettre à ce sport dont j’étais fanatique jusqu’à ce que je me pète une épaule. Mais je vais m’y remettre. S’il y a quelqu’un qui veut jouer avec moi, je suis dispo !