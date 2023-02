EDITO - Pensions: une pétition contre soi-même!

Faites-le test si ça vous amuse : tapez le mot pensions sur un réseau social comme Twitter et vous vous rendrez vite compte que les débats sur cette réforme capitale pour les Belges se résument désormais à un échange pénible de slogans et de formules creuses.

Comme on pouvait le craindre, le dialogue, la négociation, la confrontation des arguments ont été balayés par une sorte de course folle vers la campagne électorale. A droite comme à gauche, on a ressorti des vieux clichés comme des fils barbelés idéologiques. Chacun défend ses intérêts et ceux des lobbies qu’il est censé représenter. C’est assez triste et, surtout, cela nous mène droit dans le mur. Si les partis de la majorité ne se remettent pas autour de la table pour trouver un compromis rapide, on risque fort, comme pour la réforme fiscale, de devoir reporter à la prochaine législature. Procrastinons, procrastinons gaiement…