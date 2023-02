Huit mois avec sursis pour un passage à tabac pour une place de stationnement à Dinant

Le tribunal correctionnel de Dinant a condamné ce vendredi un homme né en 1990 et poursuivi pour des faits de coups et blessures et bris de clôture commis le 3 décembre dernier à Dinant à une peine de huit mois de prison avec sursis probatoire.

Le prévenu venait de quitter le marché de Noël de Dinant et de reprendre son véhicule lorsqu’il s’est retrouvé à l’arrêt derrière un automobiliste qui tentait de se garer. Après avoir fait quelques appels de phare, il est sorti de son véhicule, s’est dirigé vers cet autre automobiliste et l’a sorti de l’habitacle en l’empoignant. Il s’en est physiquement pris à lui à trois reprises.