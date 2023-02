Tensions sociales chez Ryanair: Ryanair confirme l’accord avec les syndicats pour une convention collective de travail

«Nous nous félicitons de cette convention collective de travail avec les syndicats belges CNE-CSC et ACV PULS, qui permettra d’améliorer les salaires et les avantages sociaux de notre personnel de cabine basé en Belgique au cours des deux prochaines années», a réagi le directeur des ressources humaines de Ryanair, Darrell Hughes.

Jeudi soir, les syndicats avaient déjà annoncé l’existence de ce pré-accord avec la direction. Celui-ci a été obtenu «grâce au combat des travailleurs de Ryanair et de leurs délégués qui ont organisé 11 jours de grève entre l’été 2022 et le début du mois de janvier dernier», avaient rappelé Didier Lebbe et Hans Elsen, secrétaires permanents CNE et ACV Puls.