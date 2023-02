Record du nombre d’acquéreurs belges en Espagne en 2022

Les Belges se maintiennent en 5e position des étrangers qui acquièrent un bien immobilier en Espagne : ils représentent 4,91% des nouveaux propriétaires étrangers du 4e trimestre 2022, derrière les Britanniques (10,87%), les Allemands (9,23%), les Français (6,44%) et les Roumains (5,10%). Ils sont talonnés par les Italiens (4,85%), les Marocains (4,82%) et les Néerlandais (4,64%). Outre les Suédois (3,29%) et les Polonais (3,05%), des acquéreurs chinois (2,42%), russes (2,27%) et ukrainiens (2,05%) investissent aussi en Espagne.