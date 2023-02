Toni Kroos plaide pour le projet de la Super League et tacle l’UEFA: «Ce ne sont pas des bons samaritains»

Dans le podcast Einfach mal Luppen, le coéquipier d’Eden Hazard et de Thibaut Courtois a donné son avis sur le projet : « Je pense que nous verrons la Super League. Et je le crois pour plusieurs raisons. L’idée de la Super League a changé et mérite d’être entendue. »

Alors qu’on pensait le projet de la Super League mort et enterré, l’entreprise A22 a partagé une nouvelle version de son projet de compétition, début février. Toni Kroos, joueur du Real Madrid (club fondateur et impliqué dans le nouveau projet) n’est pas contre l’idée d’une Super League.

Avant d’ajouter : « C’est une compétition sportive, un tournoi ouvert, mais géré par les clubs et non par l’UEFA. Car ces clubs estiment qu’ils n’ont pas besoin de l’UEFA pour cela. Je pense que cela mérite au moins une chance. »

Ainsi, le milieu allemand voit dans ce projet une opportunité de relancer la passion du football : « On a déjà parlé de la perte de passion pour le football, je pense que la Super League a la possibilité d’inverser cette situation. […] Il faut plus d’enthousiasme et d’émotion pour les matchs que nous pourrons voir. Car au final, ne nous leurrons pas, beaucoup de gens disent toujours : ’Qui veut voir le Real Madrid contre Manchester City chaque semaine ?’ Mais en avez-vous assez de regarder Federer contre Nadal encore et encore ? Je n’en ai pas assez. C’est mon opinion. »