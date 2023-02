Du nouveau sur Whatsapp: des fonctionnalités très demandées vont voir le jour et cela va vous ravir

L’application de messagerie, qui compte plus de 2 milliards d’utilisateurs, dévoile une nouvelle fonctionnalité demandée par beaucoup. Désormais, il sera possible d’envoyer des documents d’une taille maximale de 2Go, rapporte The Sun. Whatsapp est toujours en train de développer cette modification.

de videos

Cependant, Whatsapp recommande fortement d’utiliser une connexion WiFi pour ce genre de transferts volumineux, pour éviter d’épuiser votre consommation de données mobiles 3G ou 4G. Si cette fonctionnalité, qui sera accompagnée par d’autres nouveautés, sera disponible sur Android, Whatsapp les développe toujours pour iOS et les utilisateurs d’Apple.