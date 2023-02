Bonne nouvelle pour les visiteurs: les cinq pandas géants resteront à Pairi Daiza jusqu’à nouvel ordre

« En concertation avec la China Wildlife Conservation Association (CWCA), il a été décidé que Tian Bao, le premier panda géant né à Pairi Daiza, prolongerait son séjour en Belgique jusqu’à nouvel ordre », s’est réjoui Marc Coucke. « Le fait que nos cinq pandas géants aient été autorisés à rester ici indéfiniment montre que Pairi Daiza est respecté et apprécié dans le monde entier ».

Le frère et la sœur de Tian Bao, Bao Di et Bao Mei, qui ont eu trois ans en août, vont déménager dans un territoire qui leur est propre. « Les pandas géants ont un fort instinct territorial et préfèrent une existence solitaire. Les équipes de Pairi Daiza s’efforcent actuellement de trouver un habitat approprié pour installer les jumeaux », a-t-il été annoncé.