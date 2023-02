Guerre en Ukraine: Vladimir Poutine accuse l’Occident d’«entraver le développement» de Gazprom, Volodymyr Zelensky demande aux alliés «d’accélérer» leur soutien

« Malgré une concurrence déloyale – pour le dire franchement – et des tentatives directes de l’extérieur pour entraver et freiner son développement, Gazprom avance et lance de nouveaux projets », a déclaré M. Poutine lors d’un discours en visioconférence à l’occasion des 30 ans du géant gazier.

Ces propos interviennent alors que le secteur gazier russe a subi de plein fouet les sanctions européennes et américaines mises en place en représailles de l’intervention militaire du Kremlin en Ukraine.