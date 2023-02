«Je suis révolté…»: violemment insulté en raison de sa sexualité, Louis («Star Academy») pousse un coup de gueule

Le finaliste du télé-crochet de TF1 a malheureusement l’habitude de recevoir des messages de ce genre, mais cette fois-ci, le jeune homme a décidé d’y répondre. « Je reçois des messages bien plus violents… J’ai la chance d’être totalement hermétique à ça parce que je suis malheureusement habitué. On ne le dira jamais assez mais je suis révolté de voir ce genre de comportement banalisé, menant à des actes barbares. »

Et de conclure : « Bref. Venez, on essaye d’arrêter la haine et les commentaires non constructifs ? ce serait un bon début… » C’est tout ce qu’on peut souhaiter !