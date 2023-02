«Du jamais vu»: le PS lance une pétition contre… ses partenaires de majorité au sein de la Vivaldi

Le dossier chaud du moment pour nos ministres, c’est celui des pensions. Le sujet sera d’ailleurs abordé ce vendredi par le gouvernement en comité restreint. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’un accord semble loin, tant les désaccords sont nombreux au sein même de la Vivaldi.

Et en 2023, lorsqu’on veut faire passer des messages, on ne le fait plus uniquement lors des réunions. En effet, c’est désormais via la presse ou via les réseaux sociaux que la plupart de nos représentants politiques soignent leur communication. Mais pas seulement. Désormais, la com’ passe aussi par… des pétitions.