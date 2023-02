Le TEC augmente son offre de bus sur la ligne qui relie Wavre à Auderghem (Hermann-Debroux)

Le TEC augmentera prochainement son offre de bus sur la ligne express E13, qui relie le parking du Walibi (Wavre) à Hermann-Debroux (Auderghem), comme l’ont indiqué nos confrères de TV Com.

Après une baisse de succès suite au Covid, les voyageurs sont aujourd’hui de plus en plus nombreux à emprunter cette ligne. En 2022, on recense 19.274 billets validés.