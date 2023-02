Projet de quatre éoliennes à Walcourt: l’enquête publique débute ce lundi

Les sociétés Windvision et New Wind ont introduit une demande de permis unique de classe 1 pour la construction et l’exploitation de quatre éoliennes d’une puissance maximale totale de 15,2 MW, d’une cabine de tête, l’aménagement de chemin d’accès et d’aires de montage et la pose de câbles électriques.

Les éoliennes seront situées à proximité de la N978 (rue des Barrages), entre Thy-le-Château et Gourdinne, dans la commune de Walcourt.