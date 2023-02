Attention si vous avez récemment fait vos courses et que vous avez acheté ce produit vendu notamment chez Spar et Colruyt

En accord avec l’AFSCA, Special Fruit retire les produits « mûres » et « berry mix » (framboises, myrtilles et mûres) de la marque Berry Fresh de la vente et les rappelle auprès des consommateurs en raison d’une teneur trop élevée en résidus d’un produit phytopharmaceutique (méthamidophos).

Special Fruit demande à ses clients de ne pas consommer ces produits et de les ramener au point de vente dans lequel ils ont été achetés.