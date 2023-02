«#Investigation»: la guerre en Ukraine vue de l’intérieur

Au J.T., on donne les nouvelles des avancées et des reculs des forces des deux camps. Vladimir Poutine, si conquérant en lançant son offensive le 24 février 2022 sur son voisin et ennemi ukrainien, ne l’est plus tant que cela. Sa guerre éclair n’a pas eu lieu. Un an plus tard, la communauté internationale craint l’enlisement du conflit et les télés refont de l’audience avec cette actualité en proposant des reportages au plus près des civils touchés, en axant plus sur les conséquences pour les êtres humains que sur les répercussions géopolitiques.

Ainsi, Justine Katz se fera ce soir le relais de deux reportages de la BBC dans cet ordre d’idées. Le premier a été réalisé par un journaliste de Kherson. Pendant trois mois, en secret et caméra au poing, il a filmé la résistance, le stress et la dure réalité de la vie sous l’occupation. La guerre est une succession de moments de répit entre deux détonations, de quêtes désespérées de nourriture. La guerre est le royaume de la débrouille. Dmytro et sa femme montrent leur combat au quotidien pour protéger leur petite fille de 4ans, avec qui ils tenteront de s’échapper et de quitter cet enfer.