«Avenir»: Kev Adams dans une série fantastique sur TF1

Il y incarne Eliott, vendeur dans un magasin d’électroménager. « Un jour, il entend parler d’un site sur lequel il est possible de revendre ses anciennes adresses mails », explique le comédien. « Il y voit l’occasion d’obtenir un peu plus d’argent pour arrondir ses fins de mois. Il tente sa chance et quelque chose de magique se produit : il se met à communiquer par mail avec l’enfant qu’il était à 10ans. Mais ces discussions vont lui faire rapidement comprendre que les changements opérés par ce môme ont des répercussions directes sur sa vie actuelle. »

On le devine, le thème central de la série est de savoir ce qu’on ferait si l’on pouvait modifier quelque chose dans notre passé, au risque de tout changer. « Je me suis beaucoup interrogé sur ce que je dirais au gamin que j’étais si j’en avais l’occasion et si je l’empêcherais de faire certaines choses », poursuit Kev. « Mais on oublie souvent les répercussions que cela pourrait engendrer. La moindre modification serait susceptible de tout changer. On prend alors le risque de perdre aussi ce que l’on aime dans sa vie actuelle. Donc, me concernant, je sais aujourd’hui que je ne toucherais à rien. Mais traiter cette question dans une fiction m’a vraiment passionné. »