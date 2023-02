Un «traqueur de pédophiles» de 27 ans, étudiant à Liège, condamné pour pédopornographie: il échangeait des fichiers sur le chat de Skyrock

Le tribunal correctionnel de Liège a condamné vendredi un homme âgé de 27 ans à une peine d’un an de prison avec sursis et à une amende de 4.000 euros avec sursis pour détention et diffusion d’images d’agressions sexuelles de mineurs. Le prévenu, passionné par la série « Esprits criminels », prétendait traquer les pédophiles sur internet mais n’avait jamais rien dénoncé à la police.

Le prévenu avait été confondu par les autorités françaises dans le cadre de l’enquête réalisée contre un autre individu. L’enquête avait démontré qu’il avait échangé des fichiers pédopornographiques par l’intermédiaire du chat de Skyrock. Une perquisition réalisée chez lui, alors qu’il séjournait comme étudiant à Liège, avait permis de découvrir plus de 4.000 fichiers illégaux, récoltés sur internet durant une période de deux ans, entre 2018 et 2020.