«C’est horrible», «Dégoûtant et ignoble»: les fans de Michael Schumacher choqués par un commentaire déplacé dans la nouvelle saison de «Drive to Survive»

Mais un commentaire n’a vraiment pas plus aux fans de Michael Schumacher, qui s’en sont plaints sur les réseaux sociaux. Selon le Sun, on entend dans un clip Gene Haas, le propriétaire de l’écurie Haas, qualifier Mick Schumacher de « mort-vivant », après son crash lors du Grand-Prix de Monaco. Un commentaire qui ne passe pas auprès des fans, étant donné que son père Michael est dans un état critique depuis son terrible accident de ski, il y a 9 ans.

Netflix a publié le trailer de la nouvelle saison de la série documentaire « Drive to Survive », qui sortira la semaine prochaine pour le plus grand plaisir des amateurs de Formule 1.

de videos

De plus, le nom de l’épisode consacré à Mick Schumacher s’intitule « Tel père, tel fils ». « Le fait que Netflix ait intitulé l’épisode sur Mick ‘Tel père, tel fils’ et qu’il se réfère à Mick comme à un ‘mort vivant’ est vraiment dégoûtant et ignoble », s’est indigné un utilisateur sur les réseaux sociaux, comme le rapporte le Sun. « Comment se fait-il que personne dans cette réunion n’ait pensé que ce n’était peut-être pas la meilleure idée. »