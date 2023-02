Les trottoirs de la rue des Écoles remis à neuf à Dottignies: un bout de la rue sera interdit à la circulation pendant les congés

En raison de des travaux de réfection des trottoirs, la Ville de Mouscron informe les usagers et riverains que le tronçon de la rue des Écoles compris entre la rue de l’Arsenal et la rue Deplasse, à Dottignies, sera interdit à l’arrêt, au stationnement et à la circulation du lundi 20 février au vendredi 3 mars 2023, de 6h à 19h, c’est-à-dire durant une période de vacances scolaires.

Notez par ailleurs que cette même rue des Écoles sera également interdite à la circulation de 9h45 à 10h, ce dimanche 19 février 2023, en raison du jogging « Les 10 km de Dottignies ».