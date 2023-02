Énorme succès pour le nouveau format de votre journal préféré et cahier sportif tous les lundis!

de videos

Superbe ! Plus pratique. Plus facile à lire. Bravo pour ce nouveau journal… » Les messages que nous avons reçus de nos fidèles lecteurs suite au changement de format mercredi dernier des quotidiens de Sudinfo (La Meuse, La Nouvelle Gazette, La Province, Nord Éclair et La Capitale) nous font chaud au cœur. Ce nouveau journal, plus compact et plus moderne, a été très bien accueilli par nos abonnés, mais aussi en librairie, auprès de nos partenaires et même parmi les professionnels des médias.

D’un autre côté, nous avons entendu la remarque émise par certains d’entre vous au sujet du cahier sportif qui n’est plus détachable. Nous les avons entendus. Tous les lundis, vous disposerez donc de deux cahiers séparés et agrafés. L’information régionale, nationale et magazine d’un côté, l’information 100 % sportive de l’autre.