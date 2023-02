La Maison Ouvrière de Quaregnon déménage à Jemappes: l’ASBL nous présente ses nouveaux locaux

Fondée en 1974, elle a longtemps été située à la rue Jules Destrée à Quaregnon. Le bâtiment qu’elle occupait vient d’être vendu. Il a donc fallu déménager. Direction Jemappes à la rue du Docteur Liénard dans laquelle Francesco Scardino, le président de l’ASBL, et François Homerin, le coordinateur, nous ont accueillis.

Toute l’équipe de l’ASBL de la Maison Ouvrière de Quaregnon vient de présenter ses nouveaux locaux. Active dans le secteur de l’intégration des personnes étrangères et de l’éducation permanente, l’association organise des formations en français et langues étrangères ainsi que des cours de citoyenneté à destination des personnes étrangères installées en Belgique.

« Nous avons emménagé dans nos nouveaux locaux que nous louons à l’ASBL Paroissiale de Jemappes », expliquent les deux hommes. « À l’étage, on retrouve deux classes ainsi qu’un petit local qui sert de secrétariat. Le rez-de-chaussée est également occupé mais pas de manière permanente. »

Deux formateurs et un coordinateur complètent l’équipe. « C’est une année de changement mais un changement dans la continuité. Après deux années que l’on peut qualifier de particulières, nous revenons à une situation normale mais pas dénuée de défis. »

Actuellement, quelque 20 apprenants suivent les formations, ils sont répartis dans trois groupes. « Il y a deux niveaux de français et un cours de citoyenneté dans le cadre du parcours d’intégration. Nous assurons également une permanence sociale deux fois par semaine mais nous sommes disponibles tous les jours. Notre devise : l’intégration et l’émancipation par la formation. »

