Refus du permis de travaux pour la rue Saint-Martin: «Mensonge», peste le maïeur de Tournai

Cette semaine, la Ville a communiqué sur la décision de Willy Borsus concernant le dossier de la rue Saint-Martin. Un permis qui a été refusé au grand dam du bourgmestre tournaisien. Dans un communiqué de presse, le ministre a rappelé que la décision de l’administration instruisant le recours était défavorable à l’octroi du permis. « Faux, faux et encore faux ! Ceci est un mensonge. Je dispose de l’avis de la commission qui s’est tenue le 8 décembre 2022 », s’insurge Paul-Olivier Delannois.

Il conclut : « La commission considère que l’utilisation, à titre de matériau de revêtement d’une partie de la voirie, du béton désactivé n’est pas problématique, soulignant par ailleurs le caractère classique de la réponse apportée dans l’organisation et l’aménagement de la voirie. La commission estime que le projet n’est pas de nature à compromettre les circonstances urbanistiques locales. La commission émet un avis favorable ». Le ministre signale ensuite qu’il se base sur un avis de l’AWAP défavorable. « Ceci est vrai sauf que cet avis n’est pas normalement obligatoire pour l’instruction d’un permis voirie. Pour info, l’Unesco que j’avais rencontré à Paris n’avait pas émis de remarque à notre projet. Politique politicienne quand tu nous tiens. Nous attendrons donc un an de plus avant de restaurer cette voirie qui en a tant besoin ».