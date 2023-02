La Ville de Liège propose une cellule commerciale à loyer réduit rue Neuvice dans le centre de Liège

La Ville de Liège lance un appel à projets visant la sélection de candidats commerçants afin d'occuper la cellule commerciale désignée dans la rue Neuvice, pour un loyer réduit et évolutif sur trois ans. L’appel à candidature est destiné aux activités artisanales, productives et créatives et s’inscrit dans le dispositif CREaSHOP, qui répond à la problématique des cellules commerciales vides en favorisant l'accès à ces cellules, notamment via des loyers réduits.

Pour participer à l’appel à projets et déposer un dossier de candidature, les intéressés doivent, avant le 31 mars 2023, envoyer un dossier de candidature complet.