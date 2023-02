«C’est le nom d’un supermarché»: le choix du prénom de leur fille fait polémique, les parents sont convaincus, «nous aimons la grammaire et la littérature, c’est comme ça que l’on veut appeler notre enfant»

Avoir un enfant est toujours un événement joyeux et attendu. Le choix du prénom, quant à lui, peut être un casse-tête pour certaines personnes… mais pas pour tout le monde ! Ces parents, plutôt sûrs d’eux, ont choisi un prénom… original. Ils souhaitaient que leur fille soit différente et ait un prénom unique, rapporte le Daily Mirror. Un choix qui n’a pas plu à la belle-mère de la jeune maman. « Ma belle-mère me fait tellement de reproches sur le choix du prénom de notre bébé. Elle ne va pas faire le choix pour nous. Elle a tout contrôlé, de nos photos de fiançailles au jour de notre mariage ».

Le choix du nom est certainement un brin provocateur et n’a pas manqué de faire réagir les internautes : « Nous avons choisi Alphabeta Silver et nous avons l’intention de l’appeler Betty pour faire court ». Une question se pose, pourquoi un tel prénom ? « Nous aimons tous les deux la grammaire et la littérature et nous avons été immédiatement d’accord lorsque nous avons entendu le nom », déclare la maman.