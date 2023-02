«Matière grise»: focus sur ces mystérieusesmaladies mentales…

De toutes les maladies, ce sont sans doute les moins perceptibles (du moins au regard) et parfois les plus dures à traiter. Patrice Goldberg se penche cette semaine sur les mystères des maladies mentales. Un vaste sujet, complexe et sans cesse en évolution.

Qu’on parle de dépression, de burn-out, de schizophrénie, mais aussi d’addictions, mettre exactement le doigt sur le mal dont souffre le patient n’est jamais évident, tant les troubles psychiques peuvent se manifester d’innombrables façons et bien souvent de manière insidieuse. Heureusement, les recherches les plus récentes permettent d’éclairer les processus qui s’opèrent en nous.