Marc volait des bouteilles d’alcool dans les magasins à Anderlues: «Mais je ne bois plus... depuis 20 jours»

Le vol a été sa technique de survie depuis quelques années. Il a d’ailleurs été condamné en 2018, 2019, 2020 et 2021 pour des vols à l’étalage. Mais il l’affirme avec un certain accent de sécurité : « J’ai eu le déclic. J’ai arrêté la drogue voici 2 ans environ et je suis toujours sur méthadone. Pour l’alcool, j’ai arrêté aussi, je suis sous médicaments... mais c’est plus récent, cela fait 20 jours » dit-il.

Le juge Davio semble un peu sceptique : « Vous êtes sûr que vous n’avez rien bu avant de venir parce que vous avez l’air un peu... » Marc le coupe, affirmatif : « Non, rien du tout ». Il demande une peine de travail pour les derniers vols : « C’est derrière moi, tout ça ». Le jugement sera rendu le 23 mars.