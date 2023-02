Un homme ivre empêche sa collègue de partir avant de la frapper à Estaimpuis: «Ses bleus, c’est à cause des machines au boulot»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Pour certains, mélanger vie privée et travail n’est pas concevable. Pour d’autres, cela ne constitue pas le moindre problème. Patrice et Hélène, prénoms d’emprunt, travaillent dans la même entreprise à Mouscron. En plus d’être collègues, les deux protagonistes deviennent de très bons amis. Dans le chef d’Hélène, l’amitié est claire dans sa tête. Pour Patrice, c’est plus compliqué. Ses sentiments sont flous.

Après une journée de travail, les deux amis se rendent chez la maman de Patrice pour passer la soirée ensemble. L’alcool aidant, l’homme de 45 ans devient totalement ivre. Son comportement vis-à-vis d’Hélène est de plus en plus déplacé. La soirée se transforme en un cauchemar pour la dame…