La semaine de Benjamin Maréchal: «J’ai bu le café d’Elio di Rupo et j’ai rencontré un détenu… attaqué par des punaises» (vidéos)

Elio di Rupo ne s’en est jamais caché, sa maman ne savait ni lire ni écrire, je suppose du coup qu’on ne lisait pas le journal chez lui. « Non, nous n’avions que les réclames des magasins. Je me souviens du catalogue unigro. » Je lui demande si c’était pour acheter ? « Non, pour cela il fallait avoir des sous et nous n’en avions pas... C’est plus tard, quand j’ai pris conscience des études, vers 17 ans que j’ai commencé à lire le journal. »

Elio boit son café ristretto, et feuillette. « Comme chef de gouvernement, il faut rester discret pour ne pas rompre le consensus obtenu avec les autres familles politiques. » Je lui fais remarquer qu’il est pourtant très actif sur Tiktok. Le socialiste y multiplie les vidéos, les sketchs et les réponses aux questions mais il y fait très peu de politique. « C’est faux, c’est plus subtil que cela. C’est vrai que quand je fais une pizza on n’est pas dans le champ politique mais parfois les jeunes posent des questions profondes. Quand on fait de la politique on fait 500 vues et quand on fait une pizza on en a 200.000. L’enjeu, c’est de toucher les jeunes dans l’espoir qu’il y ait un retour sous forme de questionnement. »