Audrey Fleurot («HPI»), Philippine Leroy-Beaulieu («Emily in Paris»), Brian Cox («Succession»): du beau monde attendu au festival Séries Mania 2023

Après Patrick Duffy, Freddie Highmore, Uma Thurman ou encore Julianna Margulies, le festival Séries Mania revient en grande pompe avec une programmation alléchante et des invités triés sur le volet. Parmi lesquels Brian Cox, de retour à Lille après un premier passage en 2018.

Connu pour avoir été le premier à incarner le personnage d’Hannibal Lecter dans « Le Sixième Sens » (1986), ainsi que pour ses rôles dans « X-Men », « Troie », « La mémoire dans la peau » et « Red » (avec Bruce Willis), l’acteur de 76 ans donnera une Masterclass exceptionnelle au cours de laquelle il reviendra sur sa carrière, mais aussi – et surtout – sur son rôle de redoutable magnat des médias dans l’excellente série « Succession » (Be tv), dont la saison 4 sera lancée le 26 mars.