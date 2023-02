Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce mois de février est, pour certains d’entre nous, synonyme de tournée minérale. La consommation d’alcool peut parfois mener à une certaine forme d’addiction. Nous avons tenté de dresser un petit état des lieux au sein de notre province. Et malheureusement, le tableau est loin d’être idyllique… Outre la consommation d’alcool, la dépendance aux drogues dures a, elle aussi, explosé ces derniers mois. Pour le docteur Nathalie Tilmant, alcoologue, et sa consœur Marie Sainlez, responsable du service Service ODAS Coordination, le constat est plus qu’alarmant !