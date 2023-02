Evere: le corps d’Imane Khraiss tombée dans la Senne à la suite d’une chute à vélo enfin retrouvé

Pour rappel, deux témoins, un couple de personnes âgées, avaient assisté à ce dramatique accident et aussitôt lancé l’alerte. Lorsque les pompiers étaient arrivés sur place, deux d’entre eux s’étaient jetés à l’eau après avoir repéré le corps de la victime qui flottait encore à la surface de l’eau. Il s’en était fallu de peu pour qu’ils parviennent à s’en saisir.

Mais, à cause du courant, ils avaient échoué et, dans la foulée, le corps de la victime avait disparu sous la surface de l’eau. Seul son vélo avait pu être retrouvé. Des recherches à l’aide d’un drone avaient ensuite été menées jusqu’à 5 h du matin pour retrouver Imane Khraiss ; sans résultat. Cette intervention d’urgence infructueuse avait profondément choqué les pompiers parce qu’ils ne sauront jamais s’ils auraient pu sauver la victime ou non avant que son corps ne disparaisse sous la surface de l’eau.