Christian accuse son employée Céline de simuler ses maladies, la licencie mais se retrouve au tribunal: il lui doit 4.000€, «c’est une farce»

Le lundi n’est pas le meilleur jour de la semaine, que ça soit pour ce patron ou pour cette employée. En effet, cette dernière se portait malade tous les lundis matins, énervant son chef. Après un week-end d’octobre, ce fut le lundi de trop pour Christian Donnelly, gérant de « Acute Barbers », un salon de coiffure à Cardiff. Un week-end, Céline Thorley, l’employée de Christian, fait une fête pour Halloween, rapporte le Daily Star. Son patron la prévient : « Ne me laisse pas tomber lundi ». Et le lundi : « Je sais que tu vas m’en vouloir mais je ne peux pas venir travailler, désolée, je ne pensais vraiment pas que j’allais être aussi mauvaise, je ne suis pas bien du tout, j’étais dans un sale état hier et je me suis réveillée ce matin et j’ai été malade tout de suite. Je pensais vraiment que j’irais bien aujourd’hui… J’ai mal à l’estomac et je suis toute tremblante… Je ne peux vraiment pas sortir du lit Chris. Je suis tellement désolé ! » « Après quatre ans à te faire porter malade le lundi, n’entre pas, tu es virée », a répondu son patron.

Face à cette situation, Christian l’a licencié et Céline a porté plainte en retour. Au final, Christian a été condamné à payer 3.500 livres à Céline (environ 4.000 €). Le tribunal a jugé que Céline était réellement malade à cause de ses règles. Elle souffre d’endométriose.