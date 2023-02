Augmentation du prix de l’eau: le régulateur bruxellois a approuvé les propositions tarifaires de Vivaqua

Brugel ayant approuvé la demande de Vivaqua, «les tarifs de l’eau augmenteront de 14,5% en 2023. La hausse sera ensuite de 4,1% en 2024 et de 2% en 2025 comme en 2026. Cela représente, pour un ménage moyen de deux personnes, une augmentation de 43 euros par an (soit 1,8 euro/mois/personne), dont la facture 2023 sera donc de l’ordre de 343 euros», selon les calculs du régulateur bruxellois.

Dès lors, il est nécessaire de mener au plus vite une réflexion en profondeur sur le financement et la structure de coûts de Vivaqua, et de manière plus large sur l’organisation du secteur de l’eau bruxellois, estime encore Brugel