Le salon des brasseurs et du flipper de retour les 4 et 5 mars

Très vite, il est apparu que l’idée rencontrait un besoin non assouvi dans le chef-lieu de la province. L’engouement des artisans et notamment des artisans brasseurs pour y participer le démontre à souhait. Cette année, 13 brasseries de la province de Luxembourg seront représentées : la Brasserie artisanale de Rulles, la Brasserie Gentleman, la Brasserie Coopérative d’Arlon, la Brasserie du Comte Hener, la Brasserie Philippe, la Brasserie Méridion’Ale, la Brasserie Årdene, la Brasserie des Trévires, la Brasserie de la Semois, la Brasserie de Metzert, la Brasserie L4, la Brasserie Héritage et le Arel Brewing Project Le panel sera complété par deux invités de la région de La Louvière (Hainaut) : Luperia qui présentera sa bière au gin et la brasserie Scassenes qui révolutionnera le salon avec sa 1830.

Les visiteurs pourront également se régaler sur les différents stands qui proposeront une petite restauration authentique : croq’orval de l’Innerwheel, pains-saucisses des scouts d’Arlon, gaufres de la Maison de Volaiville. Nous remercions aussi les artisans régionaux qui seront présents avec leurs produits de qualité : les salaisons MD Viandes, la fromagerie Dubuisson ainsi que les « petits nouveaux » Jean le Chocolatier et ‘Mille et Une Etoiles’.

Pour les passionnés et collectionneurs, notons la présence de l’importateur et distributeur des Flippers Stern en Belgique, ainsi que de stands de pièces détachées.

Les trois premières éditions (2018, 2019 et 2022) ont attiré une moyenne de 1.000 visiteurs.

Nul doute que l’association Bière et Flipper rassemblera la grande foule cette année au Hall Polyvalent. Certains visiteurs du Sud de la France ont déjà annoncé leur venue et une bonne partie de la communauté flipper du Benelux ralliera le sud de notre pays pour l’occasion, faisant d’Arlon la capitale du flipper !

Un événement convivial et familial

Grâce à une collaboration avec la société Event Time, nous pouvons proposer cette année encore un espace dédié aux plus jeunes, avec notamment des châteaux gonflables ; cette kiddy zone sera accessible aux enfants âgés de 4 à 12 ans, gratuitement.

Tombola : des lots prestigieux à gagner

Les organisateurs proposeront une tombola dotée de lots prestigieux dont un flipper Bally Harley Davidson de 1991, un séminaire de brassage pour 10 personnes offert par le Musée National d’Art Brassicole de Wiltz, un pack Orval comprenant notamment une plaque émaillée et divers produits de dégustations exclusifs, et last but not least environ 50 kilos en bières offertes par les brasseries présentes au salon.

Les billets, au prix de 5 euros, sont déjà en vente en ligne (email rotary.attert@gmail.com) et seront en vente bien évidemment pendant la durée du salon. Tirage le 5 mars à 17h00.

Une activité à finalité sociale

L’entièreté des bénéfices du Salon des Brasseurs et du Flipper sera attribuée par le Rotary d’Attert, Sûre et Semois et le groupe Flipper Docs Pinball à des associations locales qui œuvrent au quotidien pour des personnes en situation de vulnérabilité ou de précarité.

Le club remercie ses sponsors et partenaires, ainsi que La Province de Luxembourg et la Ville d’Arlon pour leur soutien.

Côté pratique

Le Salon des Brasseurs et du Flipper ouvrira ses portes le samedi 4 mars (de 14 à 22 heures) et le dimanche 5 mars juin (de 11 à 18 heures).