Basket - TDM2 | Sprimont doit remettre les pendules à l’heure

Le match de ce dimanche (15h), doit être celui de la réaction en chaîne avant une petite trêve. On attend donc tant les shooteurs que les créateurs et les intérieurs au rendez-vous pour remettre les pendules à l’heure chez les Carriers.

Gros défi en déplacement pour le RSW Liège

Même timing mais déplacement pour le RSW Liège Basket. Et pas n’importe où puisque le groupe d’Olivier Matray mettra le cap sur le Falco Gant, leader de la série. Une équipe qui n’a été terrassée que par Esneux Saint-Louis United et qui ne peut plus s’égarer pour ne pas risquer un éventuel retour de Nivelles. Les Principautaires n’auront donc rien à perdre, mais on se souvient de l’amertume de leur coach après le revers à Nivelles il y a quelques jours. Avec le retour de Collin et si les « artilleurs » ayant amené la victoire la semaine dernière répondent encore présent, il y a tout de même un coup à jouer pour les Sang et Marine.