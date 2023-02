Urbanica, un nouveau micro-zoning voit le jour en plein centre d’Houdeng: 55 emplois en vue!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Petit, mais costaud comme on dit : le parc d’activité économique « Urbanica » a été inauguré ce vendredi en plein centre d’Houdeng-Goegnies. Il attend que les premières PME s’y installent.

Situé en face de Huart Bois, le terrain était autrefois occupé par la Boulonnerie Boël et avant cela, à partir de 1860, par la Chaudronnerie Drugmand. La dernière activité avait cessé en 1995. Le site, géré par IDEA, avait été assaini par la SPAQuE en 2008, mais l’ancienne friche industrielle n’avait pas encore été reconvertie. C’est désormais en bonne voie. Avec l’aide la société Wanty, elle a été réaménagée et rééquipée : eau, gaz, électricité, voirie, et une cinquantaine de places de parking dans et autour du site.