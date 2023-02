Décollage réussi votre nouvelle Meuse Luxembourg !

Ce nouveau format est plus contemporain, plus complet et plus agréable à lire. Et ce, avec une mise en page plus dynamique et plus colorée. Un changement qui n’implique pas de grands bouleversements pour autant puisque vos rubriques préférées ont été maintenues. À l’instar du dessin humoristique de JEM. Tirer un trait sur ce rendez-vous hebdomadaire n’était nullement dans nos dessins. Que du contraire ! Le nouveau format de La Meuse Luxembourg n’a connu aucune anomalie au décollage comme l’indique JEM dans son dessin du jour. Pour le reste, vous pouvez détacher votre ceinture, redescendre votre tablette et profiter de la vue sur les informations. Votre vol s’annonce sans turbulence.