Gustaf Nilsson: «Je veux gagner un titre avec l’Union cette saison»

Cinq goals depuis la nouvelle année – quatre en championnat et un en Coupe de Belgique –, Gustaf Nilsson fait parler la poudre en 2023. Le Suédois est en grande forme avant d’affronter le Standard, lui qui a su saisir sa chance après le départ de Dante Vanzeir en janvier pour les New York Red Bulls. « J’ai pu plus jouer », reconnaît-il. « À partir du moment où tu reçois plus de minutes, cela devient plus facile de prendre le rythme. »

Car jusqu’alors, le longiligne avant-centre n’avait pu se montrer que sporadiquement. « Je m’étais blessé lors de mon premier entraînement à l’Union. Ensuite, j’ai dû beaucoup travailler et attendre ma chance. Et lorsque celle-ci est arrivée, j’ai voulu la saisir, afin de montrer que je suis un bon joueur. »