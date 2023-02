«Crimes parfaits» décrypté par Isabelle Gélinas: «cette série n’est pas très conventionelle...»

Amateurs d’enquêtes criminelles, vous allez être servis ! En plus des rediffusions de « Meurtres en Bourgogne » (sur la Une, avec Cristiana Reali et Franck Sémonin) et « Le crime lui va si bien » (sur France 2, avec Claudia Tagbo), ce vendredi 17février, deux inédits de « Crimes parfaits » seront à découvrir ce samedi, suivis de « Meurtres en Béarn » ce dimanche, sur la Une.

Mais pourquoi les chaînes de télévision misent-elles autant sur des histoires d’assassinats ? Pour Isabelle Gélinas, qui campe dans « Crimes parfaits » Agnès Bertaud, une capitaine de police parmi les plus atypiques du petit écran, c’est notre curiosité morbide qui dicterait en partie cette programmation. « Ce qui, moi, me fascine surtout, c’est à quel point les gens aiment regarder les documentaires sur de vrais crimes », s’étonne la comédienne franco-canadienne. « Ce qu’on voit sur Netflix, c’est dingo ! Cet intérêt pour l’horreur et la mort, je ne me l’explique pas. »