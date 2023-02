Le gouvernement fédéral publie les résultats de la «grande enquête» sur l’avenir du pays : «Ce n’est pas représentatif»

Constat interpellant : le groupe d’experts qui a compilé les réponses qualifie les résultats de cette consultation de « non représentatif » de l’opinion des Belges. Ce n’était pas le but, expliquent les ministres Annelies Verlinden et David Clarinval, tous deux compétents en matière de réformes institutionnelles. « Grâce au large éventail de visions et de recommandations des participants, ce rapport (…) nous permet de poursuivre le débat sur le renouveau démocratique et les réformes institutionnelles », soulignent les ministres dans un communiqué.

Les questions étaient réparties en six grands thèmes, à savoir : le rôle du citoyen, les droits fondamentaux, l’organisation de notre pays, la répartition des compétences entre les différentes autorités, le fonctionnement du parlement et du gouvernement et l’organisation des élections. Une conclusion suit pour chaque thème, même si elle reste souvent vague et qu’il n’y a pas de conclusion générale.

Telle n’était pas l’intention non plus, poursuit le communiqué des ministres. « Les idées de la plateforme de dialogue pourront servir d’inspiration au sein du parlement fédéral et du gouvernement fédéral pour le dialogue politique concernant la préparation d’une future réforme de l’État et pour la réflexion relative à des réformes concernant, par exemple, la législation électorale, des formations de gouvernement plus rapides, le financement des partis ou la participation citoyenne dans le processus de prise de décision politique. »

La principale critique formulée à l’encontre de l’enquête citoyenne est que les résultats ne sont pas représentatifs et ce, pour deux raisons. La première est qu’il s’agissait d’un sondage en ligne dont certaines personnes se sont retrouvées exclues en raison de la fracture numérique. Deuxièmement, l’existence de nombreuses questions ouvertes qui concernaient principalement des citoyens informés et politiquement actifs, écrit le Comité scientifique dans un texte accompagnant le rapport. La N-VA a dénoncé par la voix du député Sander Loones « un parcours accidenté » et un nombre « scandaleusement » faible de participants pour une enquête qui a coûté 2,1 millions d’euros.