L’impressionnante transformation physique de cet homme qui a changé sa vie: «Avant, la nourriture était la seule chose qui me rendait heureux, aujourd’hui, on me drague»

C’est une histoire de rédemption, celle de Casey et de son poids. En juillet 2014, à 56 ans, cet américain, de l’état de Géorgie, est resté coincé 11h sous sa douche : « j’ai essayé de sortir et ça faisait trop mal, puis j’ai essayé encore et encore ». « Finalement, j’étais tellement épuisé et j’ai commencé à respirer lourdement. Je n’arrivais pas à me positionner de manière à pouvoir sortir, alors je suis restée assis sous la douche pendant 11 heures », poursuit-il à The Sun.

Depuis cet événement, il a souhaité perdre du poids : il a perdu 41 % de son poids d’avant. Un autre événement l’a aidé : la naissance de son neveu en juillet 2011. « Je me souviens avoir pensé que je devais être un oncle pour ce bébé. Je suis le seul oncle dans sa vie », confie-t-il. Il a donc repris le sport en allant à la salle de musculation 4 fois par semaine ou encore en faisant 300 tours de piscine. Il a même reconstruit sa vie sociale : « Des gens n’arrêtaient pas de me dire à quel point j’étais beau et de me dire que j’étais mignon et attirant. Les gens me draguaient ».