Triste nouvelle aux Grottes de Han: Marlène, ourse emblématique du domaine, a été euthanasiée

C’est une ambiance particulière qui s’est emparée vendredi du Domaine des Grottes de Han à l’annonce du décès de Marlène, ourse et figure emblématique du parc. En 1994, Marlène était arrivée d’Allemagne en compagnie de Willy, son compagnon de toujours.

Ces dernières années, l’âge faisant (33 ans en janvier dernier), elle souffrait de problèmes de vue et avait perdu l’usage d’un œil. Le deuxième œil étant également touché, Marlène avait subi il y a 10 jours une opération. Elle n’avait pas donné les résultats espérés. « En concertation avec l’équipe médicale, on a décidé que ce n’était plus possible pour elle de continuer et on a décidé de lui offrir une belle fin de vie », explique la porte-parole du Domaine, Magali Nicolai.