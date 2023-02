Le carnaval des enfants des écoles a animé les rues de Verviers

Ce vendredi matin, la ville de Verviers s’est parsemée d’enfants aux costumes originaux dansant au son de musiques festives. Les écoles maternelle et primaire verviétoises se sont réunies au centre-ville pour défiler dans les rues.

Des pizzaïolos, des pompiers, des marins et des Pacman géants déambulaient dans les rues de Verviers entre 10 heures et midi. Environ 800 enfants, petits et grands, dansaient et chantaient vêtus de leurs jolis costumes. « Les enfants ont participé à la création de leurs propres déguisements » explique une institutrice de l’école de la Providence.