Arsenal doit se relancer, test grandeur nature pour Liverpool: tout savoir sur la 24ème journée de Premier League (vidéo)

Vainqueur du derby de la Mersey lundi, Liverpool est-il de retour au premier plan ? Le déplacement à Newcastle (4e) est un test grandeur nature pour la bande à Klopp (samedi 18h30 sur VOOSport World). Les Magpies n’ont perdu qu’une seule fois cette saison (le match aller à Anfield) et n’ont encaissé que 13 buts en 22 matchs. Sous la direction de son manager Eddie Howe, Newcastle ne perd plus… mais, paradoxalement, ne gagne que rarement ! Avec cinq partages sur les six dernières journées, les Magpies font du surplace. Métamorphosé depuis l’arrivée de propriétaires saoudiens, ce club a l’occasion de confirmer ses ambitions européennes en écartant définitivement un rival dans la course au Top 4. Et pour cela, il faudra chauffer à blanc un St James’ Park qui ne demande pas mieux !