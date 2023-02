Nouveau moteur hybride pour les Peugeot 3008 et 5008

Le système Peugeot Hybrid 48V se compose d’un moteur essence PureTech 136 ch de nouvelle génération, couplé à une inédite boîte à 6 vitesses qui intègre un moteur électrique. Grâce à une batterie de 48 volts qui se recharge pendant la conduite, cette technologie offre un surcroît de couple à bas régime, et une réduction jusqu’à 15 % de la consommation de carburant. Cette économie est principalement obtenue en ville (- 2,5 l/100 km) et sur route (- 0,7 l/100 km), la consommation sur autoroute étant inchangée.

Jusqu’à 50% en mode électrique en ville

Lorsque la charge de la batterie l’autorise, le système hybride permet de démarrer, de manœuvrer (pour stationner, par exemple) et de circuler à faible vitesse dans une circulation dense en 100 % électrique. En conduite urbaine, les Peugeot 3008 et 5008 Hybrid peuvent ainsi fonctionner plus de 50 % du temps en mode zéro émission. Aux allures supérieures (jusqu’à 145 km/h), le moteur thermique s’arrête lorsque le conducteur relâche la pédale d’accélérateur à vitesse stabilisée et lors des ralentissements.