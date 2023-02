Présent en Belgique, Fastned dépasse les 250 stations de recharge rapide sur son réseau européen

L’entreprise Fastned, fondée il y a plus de 10 ans aux Pays-Bas, a depuis étendu son réseau à 5 autres pays : la France, la Grande-Bretagne, l’Allemagne, la Suisse et la Belgique. Les deux stations marquant l’étape symbolique des 250 stations et plus sont Martlesham, en Grande-Bretagne, et Rosny-sur-Seine, en France. Chaque station permet à plusieurs véhicules plug-in de se recharger en même temps. La nouvelle station de Rosny-sur-Seine (entre Rouen et Paris), par exemple, permet d’accueillir simultanément 8 véhicules.

En Belgique, les stations Fastned se trouvent, pour l’instant, principalement au Nord du pays et à Bruxelles.