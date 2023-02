Quand Toyota transforme sa mythique voiture de drift en véhicule neutre en carbone…

La Toyota AE86 a été commercialisée en 1983. Avec ses roues arrière motrices et son poids-plume (940 kg), cette voiture a donné énormément de plaisir aux amateurs de dérapages contrôlés (drift). Le manga « Initial-D » a contribué à rendre cette voiture très célèbre. Plus récemment, on a pu la voir sur la chaîne YouTube Vilebrequin.

Continuer à conduire des anciennes restera possible

Dans le cadre du dernier Salon de Tokyo, en janvier dernier, Toyota a présenté deux exemplaires très particuliers de cette AE86. L’une est 100% électrique et l’autre carbure à l’hydrogène ! Pour ne pas prendre trop de poids, le modèle électrique utilise une petite batterie de Prius de 13,6 kWh. La version à hydrogène, quant à elle, garde le moteur d’origine 1,6 litre 4 cylindres, mais adapté pour fonctionner à l’hydrogène.